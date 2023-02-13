На установку 100 камер фотовидеофиксации в Иркутской области выделят 425 миллионов Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", на аварийно-опасных участках дорог Иркутской области в 2023 году хотят установить 100 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На эти цели из областной казны выделят 425 миллионов рублей.

-Очагов аварийности в регионе 35, потенциально опасных мест - еще 114. Теперь ГИБДД и МЧС совместно определят места размещения новых камер. Так повысится уровень безопасности на дорогах, - говорят власти.

Предполагается, что камеры будут фиксировать превышение скорости, движение по обочине, выезд за стоп-линию, движение по встречке, пересечение двойной сплошной линии, нарушение применения ремней безопасности.

Камера, фиксирующая выезд на полосу для общественного транспорта, появится на улице Трактовой в Иркутске.

Решается вопрос долгосрочной аренды ещё 200 камер с последующей передачей в собственность региона.

На сегодняшний день в регионе 106 камер фотовидеофиксации и 61 муляж такого оборудования.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 12 февраля в Усть-Удинском районе водитель "Жигулей" насмерть сбил пешехода.