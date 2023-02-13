Свыше 20 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошлую неделю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За прошедшую неделю, с 6 по 12 февраля, в медицинские учреждения с признаками ОРВИ обратились 20 618 жителей. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона.

-Из заболевших 13447 человек - дети. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у 81 человека, - говорят в ведомстве.

Показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в целом по области находится ниже эпидемического порога на 18,7%.

Для того чтобы избежать заболевания, жителям области рекомендуют носить маску в общественных местах (в том числе в торговых центрах и транспорте), мыть руки и использовать антисептик, соблюдать социальную дистанцию, а также вести здоровый образ жизни.

В ведомстве также напомнили, что не стоит заниматься самолечением, а при первых признаках обратиться в медучреждение за квалифицированной помощью.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 29 человек пострадали в ДТП в Иркутске и районе за неделю с 6 по 12 февраля.