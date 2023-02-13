1000 снежных фигур построили в Байкальске на фестивале "Снегомэн". Фото: Байкал центр

1000 снежных фигур, мастер-классы, эко-ярмарка, карнавальное шествие — все это произошло в Байкальске на фестивале Снегомэн. Об этом сообщает один из партнеров мероприятия - "Байкал.Центр".

- В течение пяти дней прошли разные события, посвященные белому творчеству. Были созданы около тысячи фигур из снега во дворах, пришкольных участках, территории кафе, БЦБК, набережной — в 30 локациях города, - говорят организаторы.

Самой грандиозной снежной фигурой посчитали лежащего Будду на берегу Байкала размером 12 на 4 метра. Интересно, что перед тем, как сделать фигуру, монахи Иркутского дацана провели обряд подношения духам.

Организатором фестиваля является клуб творческих путешествий «Глубинка». БАЙКАЛ.ЦЕНТР и администрация города Байкальска выступили партнерами фестиваля и членами координационного совета.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что на установку 100 камер фотовидеофиксации в Иркутской области выделят 425 миллионов.