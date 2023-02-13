Около 13 тысяч тонн снега вывезли с территории многоквартирных домов Иркутска Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С начала года со дворов многоквартирных домов Иркутска вывезли более 12 900 тонн снега. В результате было очищено 802 придомовых площадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Грейдирование дворовых территорий и внутриквартальных проездов выполняют управляющие организации. Периодичность таких работ устанавливают собственники жилых помещений МКД на общем собрании, - говорят в администрации.

Отметим, что обычно механизированная очистка внутридворовых дорог внутриквартальных проездов проводится 1-2 раза в сезон.

Помимо этого, во дворах многоквартирных домов регулярно убирают снег с пешеходных дорожек и тротуаров, лестниц.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 1000 снежных фигур построили в Байкальске на фестивале "Снегомэн". Самой грандиозной снежной фигурой посчитали лежащего Будду на берегу Байкала размером 12 на 4 метра.