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НовостиПроисшествия14 февраля 2023 9:36

Пожар в центре Иркутска удалось локализовать

Угрозы распространения огня на соседние строения нет
Елена СИНИЦА
Пожар в центре Иркутска удалось локализовать

Пожар в центре Иркутска удалось локализовать

Фото: Прокуратура Иркутской области

Пожар в двухэтажном деревянном здании на улице 3 июля в центре Иркутска локализован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Угрозы распространения огня на соседние строения нет!, - рассказали в ведомстве.

Сейчас продолжается тушение пожара. Внутри в условиях сильного задымления работают два звена газодымозащитной службы.

Кроме этого, стало известно, что прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств пожара в центре Иркутска. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере пожарной безопасности.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что Росстат опубликовал данные о смертности детей в возрасте до одного года в разных регионах. В Иркутской области за 2022 год скончались 120 детей. Однако это все-таки меньше, чем в 2021 году, говорят в ведомстве.