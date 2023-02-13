В Иркутской области за 2022 год скончались 120 детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат опубликовал данные о смертности детей в возрасте до одного года в разных регионах. Информация опубликована на сайте ведомства.

-В Иркутской области за 2022 год в возрасте до одного года скончались 120 детей. Однако это меньше, чем годом ранее. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял 139 детей, - говорят в ведомстве.

В целом в Сибирском федеральном округе за этот период скончались 777 детей до одного года. Это, опять же, меньше, чем в 2021 году. В тот год умерло 839 детей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что свыше 20 тысяч жителей Иркутской области заболели ОРВИ за прошлую неделю. Из заболевших 13447 человек - дети. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у 81 человека.

Кроме этого, ранее стало известно, что около 13 тысяч тонн снега вывезли с территории многоквартирных домов Иркутска.