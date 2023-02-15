В Братске раньше срока завершился капитальный ремонт в школе № 15 Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Братске произошло долгожданное событие - ученики школы № 15 вернулись в здание после капитального ремонта. При этом работы завершили с опережением сроков. На объекте трудились 35 человек, бригады усиливали малярами и плиточниками. Здесь заменили инженерные сети, кровлю, выполнили ремонт помещений.

Финансирование на эти цели было выделено в рамках госпрограммы «Развитие образования» на 2019-2025 годы. Еще около трех миллионов рублей из областного бюджета направлено школе на приобретение мебели для учебных классов.

Напомним, благоустройство территории школы, включая спортивную площадку, будут выполнены в 2023 году. Тогда же приступят и к фасадным работам - здание облицуют специальными плитами.

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