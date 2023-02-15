15-летний подросток стал самым молодым отцом в Забайкалье

В Приангарье же в прошлом году 160 несовершеннолетних стали официально мужем и женой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Забайкалье самым молодым отцом стал 15-летний подросток. Об этом рассказали в ЗАГСе региона, где зарегистрировали это событие. Какого же было удивление сотрудников, когда они увидели паспорт отца, который он сам получил всего-то год назад.

- Парень стал молодым отцом, но в брак вступить пока не может. В Забайкальском крае можно подавать заявление в ЗАГС только с 16 лет, - рассказали в Службе ЗАГСа корреспонденту «КП»-Иркутск. Всего в прошлом году молодыми родителями стали 193 пары, а в 2021 году – 252. Мы видим, что подростки становятся более осознанными и аккуратными. Поэтому и браки несовершеннолетние стали заключать реже. Так, в прошлом году поженились 82 пары, а в 2021 году 121.

В Приангарье же в прошлом году 160 несовершеннолетних стали официально мужем и женой, - сообщили «КП»-Иркутск в службе ЗАГС по Иркутской области. А заключено 140 несовершеннолетних браков

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