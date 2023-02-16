4 зараженных коронавирусом жителя Иркутской области скончались в минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

168 новых случаев коронавируса зарегистрировали на 16 февраля 2023 года в Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора. Так, общее число официально подтвержденных случаев инфицирования с начала пандемии возросло до 361 942.

- Чтобы снизить риски заражения - надевайте маски в общественных местах, в том числе в транспорте, пользуйтесь средствами дезинфекции рук, вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь, - призывают специалисты.

Успешно справились с коварной болезнью и выздоровели 356 582 жителя Приангарья. Однако не обошлось и без летальных исходов. За минувшие сутки один пациент скончался от новой коронавирусной инфекции. Еще трое зараженных - от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

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