За минувшие сутки в Иркутской области коронавирусом заболели еще 167 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 17 февраля в Приангарье официально подтверждено 36 2109 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе заболели еще 167 человек. Об этом сообщают в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

- За все время зарегистрировано 8882 (0) летальных случая, 961 (0) случай – от сопутствующих COVID-19 заболеваний, - рассказали в ведомстве.

При этом справились с коварной инфекцией и выздоровели с начала пандемии 356 700 человек.

Специалисты настоятельно просят сибиряков надеватьмаски в общественных местах, пользоваться средствами дезинфекции рук и вовремя ревакцинируйтесь!

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