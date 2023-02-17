Главу металлургической компании обвиняют в незаконном предпринимательстве в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Приангарье следователи завели уголовное дело против руководителя металлургической компании. Его обвиняют в «незаконном предпринимательстве, сопряженном с извлечением дохода в особо крупном размере». Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

- По версии следствия, в 2019 году подозреваемым организована предпринимательская деятельность по литью чугуна, стали, легких и цветных металлов без получения лицензии, с последующей реализацией готовой продукции, что повлекло за собой извлечение дохода в сумме 1 млрд 115 млн рублей, - рассказали в ведомстве.

При этом, согласно законодательству, подобные работы проводятся только при наличии специальных разрешительных документов. Нелегальный бизнес выявили следователи регионального Следкома совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области.

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