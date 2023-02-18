Трое детей и четверо взрослых пострадали в ДТП в Иркутском районе 18 февраля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Обрушившийся на Приангарье снегопад обернулся ДТП с 7 пострадавшими на трассе Иркутск-Оса-Усть-Уда. Утром 18 февраля водитель Toyota Mark II не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку. В этот момент в противоположную сторону ехал внедорожник Toyota Kluger, за рулем которого находилась 35-летняя женщина. Автомобилисты не смогли уйти от столкновения, из-за чего иномарки столкнулись лоб в лоб.

В результате аварии пострадали оба водителя, пассажир легковушки и четверо пассажиров внедорожника, трое из которых дети. Владельцу Toyota Mark II понадобилась помощь медиков и госпитализация.

- В настоящий момент госавтоинспекторами проводятся мероприятия, направленные на установления всех причин и условий произошедшего, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать скоростной режим и оценивать дорожную обстановку в связи с погодными условиями.

Прокуратура поставила ход проверки на контроль.

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