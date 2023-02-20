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НовостиОбщество20 февраля 2023 1:56

Следователи начали проверку после обращения жильцов общежития без тепла и света в Усть-Илимске

Ситуацией заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин
Мария КНЯЗЕВА
Следователи начали проверку после обращения жильцов общежития без тепла и света в Усть-Илимске

Следователи начали проверку после обращения жильцов общежития без тепла и света в Усть-Илимске

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следователи Приангарья начали доследственную проверку после обращения сибиряков, которые проживают в общежитии без отопления и света в городе Усть-Илимске. Специалисты рассматривают в этом признаки преступления по статье «Халатность». Об этом КП-Иркутск рассказали в Следственной комитете России.

- Жильцы общежития также сообщили, что власти жителям отказали в выдаче нового жилья и посчитали, что в данном общежитии возможно дальнейшее проживание, - говорят следователи.

Ход проверки на контроль взял сам председатель СК РФ Александр Бастрыкин. О ее результатах ему доложат по окончанию.

Напомним, ранее Комсомолка писала о том, как дочери удалось уберечь отца от передачи денег аферистам. 93-летний мужчина уже приготовил немалую сумму, чтобы передать ее мошенникам. Ему позвонили и сказали, что дочь в реанимации после ДТП,