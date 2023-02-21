32-летний житель Вихоревска попал в колонию на пять лет за поножовщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Вихоревска приговорили к лишению свободы за причинение ножевого ранения знакомому. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры. -По данным суда, 1 февраля подсудимый приехал к коллеге в общежитие, чтобы выяснить отношения. Однако словесная ссора переросла в драку. Мужчина вооружился ножом и нанес потерпевшему один удар в область живота, - говорят в прокуратуре.

Как выяснилось, мужчина уже был ранее судим - причем за убийство и грабеж. В этот раз мужчина отрицал свою вину, но у суда были неоспоримые доказательства.

Как итог, мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске трех врачей обвиняют в получении взяток на 1,7 миллиона рублей. Как выяснилось, медики изготавливали липовые справки.