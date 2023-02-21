21 февраля в Братске опрокинулся бензовоз Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские Братска устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Происшествие случилось 21 февраля в районе 204 километра федеральной автодороги А-331 «Вилюй». 30-летний водитель бензовоза ехал из Братска в поселок Озерный. Однако он не справился с управлением и наехал на ограждение. Как итог, транспорт опрокинулся, - говорят в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал. Автоцистерна перевозила 12 тонн дизельного топлива. Разлива нефтепродуктов не произошло.

В настоящее время сотрудники полиции перекрыли одну полосу движения и организовали реверсивное движение транспорта.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что определены наиболее вероятные маршруты прокладки Южного обхода Иркутска.