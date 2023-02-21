В 2023 году в Иркутске стартует последний этап реконструкции очистных сооружений Ангары Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как стало известно "КП-Иркутск", в городе продолжают строительно-монтажные работы по реконструкции очистных сооружений правого берега Ангары. Все работы хотят завершить уже в 2023 году.

- В 2023 году приступаем к заключительному, десятому этапу масштабной реконструкции, - говорит руководитель ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Дина Сафиуллина.

По ее словам, после того, как работы на всем комплексе завершатся, мощность очистных сооружений достигнет 220 тысяч кубических метров в сутки.

Сейчас же одновременно ведутся с 7 по 9-й этапы реконструкции. В целом же, на работы с седьмого по десятый этапы из федерального бюджета выделили 1,3 миллиарда рублей.

С момента старта работ на объекте построены здания песколовок, ультрафиолетовой очистки, биореактор, станция блок-фильтров, компрессорная, воздуходувная и насосные станции, цех механического обезвоживания, илоуплотнители.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что определены наиболее вероятные маршруты прокладки Южного обхода Иркутска.