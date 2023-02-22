В Иркутске открылась фотовыставка «Время Героев» Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Ко Дню защитника Отечества в иркутском городском центре «Патриот» открылась фотовыставка «Время героев». Она посвящена участникам СВО и людям разных профессий: врачам, пожарным, волонтерам – тем, чьи поступки заслуживают внимания.

Ко Дню защитника Отечества в иркутском городском центре «Патриот» открылась фотовыставка «Время героев». Она посвящена участникам СВО и людям разных профессий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- На представленных снимках есть Герой РФ Эдуард Дьяконов, инспектор патрульно-постовой службы Рустам Дзауров, детский хирург Алексей Соловьев, волонтеры, общественные деятели и многие другие, - говорят в администрации.

Эту выставку организовали активисты Иркутского городского местного отделения партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии». Иркутяне смогут ее посетить до 26 февраля.

Ранее сообщалось, что в Иркутске на улице Лесной произошел пожар из-за майнинговой фермы.