В Иркутске открыли мемориальную доску Герою России Эдуарду Дьяконову Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски участнику специальной военной операции, Герою РФ Эдуарду Дьяконову. В субботу,23 февраля, ее установили на фасаде гимназии № 25, в которой учился иркутянин.

-Эдуарду Дьяконову посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Ранее матери военнослужащего также передали знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и грамоту о посмертном присвоении Эдуарду Дьяконову звания Героя России.

Эдуард Дьяков был радистом-разведчиком 57-й отдельной роты специального назначения 8-й гвардейской общевойсковой армии. Он принимал участие в СВО с самого ее начала. Как сообщают власти, иркутянин получил ранение 24 марта. Тогда он накрыл собой гранату, прикрывая отход группы, и ценой своей жизни спас своих товарищей. Свой подвиг он совершил в 20 лет.

- Мой сын был отзывчивым, заботливым человеком, не по годам мудрым, ответственным. Для матери нет большей боли, чем потерять своего ребёнка. Но мой сын жив. Он продолжает жить в наших сердцах, нашей памяти, наших мыслях. Совершив подвиг, на который способен не каждый человек, он обессмертил себя, свое имя, - сказала мать военнослужащего Ольга Дьяконова.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске открылась фотовыставка «Время Героев». Она будет работать до 26 февраля.

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