В Иркутске прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского прошел прием, посвященный празднованию Дня защитника Отечества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- В День защитника Отечества мы традиционно чествуем тех, кто защищает безопасность Родины. В нашей стране армейская служба всегда считалась большой честью. Во все времена мы гордились военными, их мужеством и отвагой на полях сражений. Наш долг перед ними – окружить заботой их семьи, помочь им, поддержать. Слова глубокой благодарности тем, кто сейчас на передовой. Низкий поклон и светлая память – павшим, - сказал вице-мэр города Иркутска Дмитрий Ружников.

Кроме этого, в ходе мероприятия главный федеральный инспектор по Иркутской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО Андрей Абрусевич передал благодарственное письмо за многолетнюю плодотворную общественную деятельность коллективу Иркутской областной общественной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске открыли мемориальную доску Герою России Эдуарду Дьяконову.