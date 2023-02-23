Народный фронт отправил подарки военным из Иркутской области в зону СВО. Фото: ОНФ

Народный фронт направил в зону специальной военной операции два автомобиля "Нива". Машины укомплектованы квадрокоптерами, тепловизорами, противодронными ружьями, мобильными банями. Кроме того, в машинах также есть небольшой сюрприз - гитары с автографами знаменитых музыкантов. Об этом сообщает пресс-служба "Народного фронта" в социальных сетях.

- Спасибо всем, кто помогает и разделяют с нами эту участь. Ребята на передовой всегда ждут помощи и с теплотой ее встречают. Победа будет за нами!», - сказал командир одного из полков.

Отдельную благодарность военнослужащие выразили за то, что россияне переводили деньги на подарки бойцам к 23 февраля.

Что касается укомплектованных автомобилей, то всего таких в зону специальной военной операции направили 70.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске прошел торжественный прием, посвященный Дню защитника Отечества.