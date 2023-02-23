Иркутская область передала участникам СВО поздравления и письма от жителей Фото: Александр КОЦ

Как стало известно "КП-Иркутск", представители Иркутской области привезли в зону СВО автомобильную технику (машины высокой проходимости), военное имущество, продукты и другие предметы первой необходимости.

-Все ребята большие молодцы, не унывают и готовы защищать наши исторические рубежи. Надежные. Настоящие. Готовые подставить друг другу плечо, - говорят власти.

Помимо выше перечисленного, бойцам передали поздравления и письма от жителей Иркутской области в честь Дня защиты Отечества.

Как сообщают власти, военнослужащие попросили помочь им семьям: кому-то нужна помощь с документами по земельному участку, кому-то юридическая, были и просьбы передать подарок ребенку. Все обращения взяли в работу.

Ранее "КП Иркутск" сообщала, что Народный фронт отправил подарки военным из Иркутской области в зону СВО.