Иркутская область получит федеральные деньги на восстановление автодорог после паводков

Правительство РФ направит 2 миллиарда рублей на восстановление автомобильных дорог в регионах, пострадавших от паводков. Фото: Упрдор «Прибайкалье».

Правительство РФ направит 2 миллиарда рублей на восстановление автомобильных дорог в регионах, пострадавших от паводков. В их числе и Иркутская область. Распоряжение о выделении средств на днях подписал Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- С помощью федерального финансирования будут отремонтированы региональные, межмуниципальные и местные дороги. Вопрос восстановления инфраструктуры населенных пунктов Иркутской области, которые пострадали от паводков находится на личном контроле президента Владимира Путина, - говорится в сообщении.

От состояния магистралей зависит развитие и социальной и экономических составляющих. Средства из федерального бюджета направят восьми регионам России. Это Крым, Тыва, Иркутская область, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская, Омская и Еврейская автономные области. В 2022 году на восстановление дорог после паводков властями было направлено также 2 миллиарда рублей.