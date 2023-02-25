240 миллионов рублей получит Иркутская область на развитие туризма в 2023 году Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Иркутская область в 2023 году получит почти 240 миллионов рублей на развитие туризма в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В регионе сейчас работает министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Как стало известно КП-Иркутск, в этом году в минэкономразвития страны обсудят и обновят правила субсидирования строительства гостиниц, которые являются быстровозводимыми, а также льготные кредиты для постройки отелей.

Напомним, накануне стало известно, что Иркутская область также получит федеральные средства на восстановление автодорог после паводков. Распоряжение о выделение денег на эти средства регионам уже подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин. Средства из бюджета страны на эти цели направят в восемь регионов - это Крым, Тыва, Иркутская область, Забайкальский и Хабаровский края, Амурская, Омская и Еврейская автономные области - подробности.

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