1 марта в Иркутской области прозвучит проверка систем оповещения Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

1 марта в Иркутской области продет комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщил начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов.

- Во избежание возникновения паники и волнения среди граждан прошу жителей области соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, – прокомментировал Константин Дроздов.

С его слов, система сработает 1 марта с 10 до 12 часов дня. Проверка будет комплексной, поэтому сработают электросирены, уличные громкоговорители. Также будут объявления по радио и телевидению.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что помощь в семейных МФЦ Иркутской области получили свыше 2 тысяч семей. В 2022 году Иркутская область стала одним из субъектов, где реализовывался пилотный проект по созданию семейных МФЦ.