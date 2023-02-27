1 марта в Иркутской области прозвучит проверка систем оповещения
Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области
1 марта в Иркутской области продет комплексная проверка систем оповещения населения. Об этом сообщил начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов.
- Во избежание возникновения паники и волнения среди граждан прошу жителей области соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий, – прокомментировал Константин Дроздов.
С его слов, система сработает 1 марта с 10 до 12 часов дня. Проверка будет комплексной, поэтому сработают электросирены, уличные громкоговорители. Также будут объявления по радио и телевидению.
Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что помощь в семейных МФЦ Иркутской области получили свыше 2 тысяч семей. В 2022 году Иркутская область стала одним из субъектов, где реализовывался пилотный проект по созданию семейных МФЦ.