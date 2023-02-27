С 27 февраля Госавтоинспекция Иркутска сменила место выдачи задержанного транспорта Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Госавтоинспекция сообщила об изменениях в работе отдельного батальона ДПС по выдаче задержанного транспорта в Иркутске. Об этом сообщается в социальных сетях ведомства.

-С понедельника, 27 февраля, инспекторы будут оформлять и выдавать документы на транспортное средство, помещенное на охраняемую арестплощадку за нарушение ПДД РФ, по адресу: город Иркутск, улица Академическая, 70, - говорят в ведомстве.

Нужно будет пройти в кабинет №18 на втором этаже. Прийти можно с 09.00 до 18.00 в будни. Что касается выходных, то выдача документов будет по-прежнему происходить по адресу: Дзержинск, улица Садовая, 2, кабинет №112.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 1 марта в Иркутской области прозвучит проверка систем оповещения. Проверка будет комплексной, поэтому сработают электросирены, уличные громкоговорители.