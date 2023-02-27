59 новых автомобилей получили медучреждения Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В понедельник, 27 февраля, главврачи медицинских организаций региона получили ключи от новых автомобилей. Всего приобретено 59 транспортных средств.

-Эти машины будут использовать для доставки пациентов в больницы, медработников к больным, для перевозки биологических материалов, доставки лекарственных препаратов жителям отдаленных районов, - говорят власти.

В 2023 году в планах закупить еще 20 автомобилей. В этот раз новые авто получили 27 учреждений региона. В частности, транспортные средства появились у больниц, расположенных в Чунском, Нижнеудинском, Нижнеилимском, Бодайбинском, Боханском, Ольхонском районах.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что с 27 февраля Госавтоинспекция Иркутска сменила место выдачи задержанного транспорта. Теперь выдавать документы на транспорт будут на улице Академической.