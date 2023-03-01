В аэропорту Иркутска проведут ремонт стоимостью 169,3 млн рублей. Фото: пресс-служба аэропорта "Иркутск".

В 2023 году в стенах Международного аэропорта Иркутска пройдет ремонт. В порядок приведут помещения медико-санитарной части и фасад гостиницы. Также предстоит обновление асфальтобетонных покрытий, дренажной системы и водостоков аэродрома, огней приближения светосигнального оборудования и замена теплотрассы. В целом на эти работы воздушная гавань из собственного бюджета выделит 169,3 млн рублей.

Стоит отметить, что в аэропорту столицы Приангарья продолжается рост пассажиропотока на внутренних рейсах. Несмотря на планы о строительстве нового объекта, будет развиваться и существующее здание.

Напомним, впервые с 90-х годов здесь приняли 2,5 миллиона пассажиров. Ранее это число едва превышало 2 миллионов человек. В начале 2022 года с базовыми перевозчиками «S7 Airlines» и «ИрАэро» было заключено соглашение о стратегическом партнерстве, что впоследствии повлияло на значительное увеличение количества рейсов и посетителей.

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