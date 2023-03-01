В Иркутской области два наркоторговца отправятся в колонию на 12 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Братский городской суд Иркутской области вынес приговор 37-летнему гражданину одной из стран центральноазиатского региона и 45-летней гражданке России. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

- Согласно распределенным ролям, осужденный планировал приобретать

в Иркутске и доставлять в Братск крупные партии наркотиков. Его знакомая должна была подыскивать клиентов и продавать им разовые дозы наркотических средств, - говорят в ведомстве.

УФСБ задержало злоумышленника в августе 2021 года при попытке доставки 300 грамм наркотиков. Еще 80 грамм нашли у них дома.

По решению суда мужчине назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, женщине – 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 401 пожар случился в Иркутской области за два месяца из-за короткого замыкания.