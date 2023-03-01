401 пожар случился в Иркутской области за два месяца из-за короткого замыкания Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В МЧС поделились неутешительной статистикой. За два месяца 2023 года в городах, селах и садоводствах Приангарья произошло 819 пожаров, которые забрали жизни 52 человек. В том числе погибли 8 ребятишек. Еще 28 жителям региона после происшествий понадобилась помощь медиков.

- Половина всех пожаров в Прибайкалье происходит по различным электротехническим причинам, - подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - 401 пожар случился из-за короткого замыкания. На втором месте среди причин пожаров в зимние месяцы нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Из-за неисправности печей произошел 201 пожар.

В 157 случаях сыграло роль неосторожное обращение с огнем. Также правоохранителями были зарегистрированы 46 поджогов.

Напомним, ранее корреспондентам «КП»-Иркутск» стали известны подробности страшного пожара, случившегося в ночь на 28 февраля на улице Лесогорской в столице региона. Напомним, там полыхал одноэтажный деревянный дом, где жила многодетная семья - родители и пятеро детей. Первыми огонь заметили соседи. 39-летнего отца и 4-летнего сына обнаружили уже мертвыми...

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