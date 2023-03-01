В Иркутске заведено уголовное дело о получении сотрудником полиции взятки Фото: СУ СКР по Иркутской области

В Иркутской области заведено уголовное дело в отношении начальника организационно-методического отдела УВМ ГУ МВД России по Иркутской области. Ей предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Кроме того, заведены уголовные дела в отношении троих граждан, которые передавали ей взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

-По версии следствия, сотрудники полиции решили организовать незаконную миграцию. Они создавали условия для незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, оказывали им содействие в прохождении собеседования на носителя русского языка, - пояснили в следкоме.

После этого иностранцев включали в госпрограммы по добровольному переселению и занятости, позволяющие им вступить в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

За это должностные лица получали взятки. На данный момент следователями установлен факт получения взятки в размере 220 тысяч рублей.

Как итог, к уголовной ответственности привлекли семь человек. Из них шесть находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается.