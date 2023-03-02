Жестокое убийство 19-летней давности раскрыли в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи раскрыли очередное уголовное дело прошлых лет. Как установили правоохранители, 31 июля 2004 года житель Братска был в гостях у своей знакомой. Зная, что в квартире у нее хранятся деньги и наркотики, он решил присвоить их себе, а женщину убить. Душегуб задушил 29-летнюю сибирячку и скрылся. В 2005 году следствие приостановили, так как не был установлен обвиняемый. Об этом сообщают в пресс-службах СУ СКР по Иркутской области и региональной прокуратуре.

- В апреле 2022 года следователям СК и сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемого, - рассказали в ведомствах. - На допросе он дал признательные показания. По ходатайству следствия судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Суд признал 45-летнего мужчину виновным в убийстве, сопряженном с разбоем. С учетом мнения прокурора ближайшие 14 лет он проведет в колонии строгого режима.

Напомним, в столице Приангарья водитель такси помог незнакомой женщине спасти ее сбережения. Сибирячка направлялась в отделения банка, параллельно поддерживая беседу с телефонными мошенниками. Она собиралась взять в кредит 700 000, чтобы перевести на якобы безопасный счет. Мужчина остановил машину и отказался продолжать заказ.