Апельсины, зараженные насекомыми, едва не попали в общепит Иркутска

Зараженные опасными насекомыми апельсины обнаружила ветлаборатория в Иркутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Апельсины, зараженные карантинными видами насекомых, едва не попали в общепит Иркутска. Хорошо, что заказчик свежих фруктов сам сдал их на проверку в ветлабораторию. Об этом сообщили в ФГБУ "Иркутская МВЛ".

- В результате исследования выявлено два вида насекомых, карантинных для РФ: красная померанцевая щитовка - щитки с живыми самками, и натальская плодовая муха - три мертвые личинки, - сообщили в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории.

Специалисты пояснили, что красная померанцевая щитовка - это опасный вредитель цитрусовых. Из-за него растения усыхают, плоды и листья опадают. Второе насекомое не менее коварно, причем портит не только апельсины, но и манго, персики, груши и другие фрукты. Даже наличие мертвых личинок - это уже показатель зараженности продукции.

Эксперты ветлаборатории направили информацию в территориальное Управление Россельхознадзора.

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