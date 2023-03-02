Иркутские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на Байкале 1 марта

Очередное землетрясение зафиксировали сейсмологи в акватории Байкала 1 марта. Подземные толчки ощущались в 16:54 по иркутскому времени. По сотрудников Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, эпицентр располагался в нескольких километрах от поселков Максимиха и Усть-Баргузин в Бурятии.

- Энергетический класс: 9.7 - отмечают специалисты.

Напомним, последнее зарегистрированное учеными землетрясение в Иркутской области произошло 28 февраля 2023 года. В 11 часов 11 минут были выявлены едва заметные толчки. Какие районы Приангарья трясет чаще всего и может ли сила стихии стать разрушительной? Об этом читайте в материале "КП"-Иркутск".

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