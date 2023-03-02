17 аппаратов ИВЛ доставят в Иркутскую область в ближайшее время Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Шесть операционных столов и 25 аппаратов искусственной вентиляции лёгких получили с начала 2023 года медицинские организации Иркутской области. Как стало известно "КП-Иркутск", еще 17 аппаратов ИВЛ будут доставлены в регион в ближайшее время.

-Операционные столы закупают по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения», а аппараты ИВЛ – по проекту модернизации и по регпроекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта, - говорят власти.

Так, столы передали в Баяндаевскую и Усть-Кутскую районные больницы, в Областную больницу № 2. В то же время аппараты ИВЛ получили медучреждения Баяндаевского, Заларинского, Казачинско-Ленского, Усть-Удинского, Осинского, Черемховского, Тайшетского, Слюдянского, Усольского и Усть-Кутского районов.

Позднее аппараты ИВЛ направят и в Иркутскую областную клиническую больницу.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что очаг заболевания корью среди детей зарегистрировали в Иркутске. В настоящее время медики наблюдают за состоянием 8 малышей.