Число заражённых корью в Иркутской области увеличилось

В Иркутской области подтвердилось восемь случаев заражения корью Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на сегодняшний день, 2 марта, восемь случаев заболевания корью выявили в Иркутской области. Об этом рассказала заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Наталья Поталицина.

-В регионе зарегистрирован достаточно серьезный очаг. Первый случай завезли из Таджикистана, зараженный - ребенок. После этот случай распространился, в зоне риска оказались люди без иммунитета. Из восьми случаев пять имеют лабораторное подтверждение. Все из числа заболевших - это дети, - сказала Поталицина.

В то же время она обратила внимание, что в регионе достаточно вакцины для проведения иммунизации населения. Ситуацию с заболеваемостью она назвала управляемой. Она добавила, что масштабные ограничительные меры вводить не имеет смысла.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что 17 аппаратов ИВЛ доставят в Иркутскую область в ближайшее время.