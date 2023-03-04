Коммунальные службы Иркутска продолжают уборку и вывоз снега Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске коммунальные службы продолжают вывозить снег с улиц города. Например, за прошедшие сутки его вывезли с улиц Лопатина, Седова, Польских повстанцев, Гагарина, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Лесной, Фридриха Энгельса, Ивана Кочубея, Захарова, Муравьева, Мамина-Сибиряка, Олега Кошевого, Волгоградской, Мелентьева, переулка Милицейский. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

-Продолжаем работать в усиленном режиме и сейчас. Как вручную, так и механизированным способом очищаем тротуары во всех районах города, – добавил директор МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Сейчас особое внимание уделяется противогололедной обработке дорог и тротуаров. Все дело в том, что плюсовые дневные температуры и отрицательные в ночное время приводят к возникновению наледи. Скользкие участки очищают, посыпают песко-соляной смесью и отсевом.

В связи с этим автомобилистам настоятельно рекомендуют быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в администрации Иркутска напомнили об опасности выхода на лед в весенний период.