В Иркутской области открыли две новые ледовые переправы Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

На водоемах Приангарья начали действовать еще две ледовые переправы. В минувшие сутки дороги открыли на реке Илим в Усть-Илимском районе и через реку Зырянка в Нижнеилимском районе. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В настоящее время действует 51 ледовая переправа, из них 8 внеплановых (Жигаловский район – 2, Тайшетский – 6, Казачинско-Ленский – 3, Братский – 3, Киренский – 7, Нижнеудинский – 2, Нижнеилимский – 2, Ольхонский – 1, Шелеховский – 2, Чунский – 2, Качугский – 1, Бодайбинский – 2, Усольский – 1, Катангский – 4, Мамско-Чуйский – 2, Балаганский – 1, Усть-Кутский – 4, Усть-Удинский – 2, Боханский – 1, Усть-Илимский – 2, Тулунский – 1), - уточнили в ведомстве.

Напомним, накануне, 4 марта, иркутские сейсмологи дважды за сутки зафиксировали землетрясения - утром и вечером. В обоих случаях эпицентр находился в Монголии, на границе с Россией. Подземные толчки для жителей Приангарья оказались едва заметными.

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