Иркутские сейсмологи дважды за сутки зафиксировали землетрясения. Фото: Землетрясения в Байкальском районе

Новость ли для жителей Иркутской области информация про очередное землетрясение? Большой вопрос, ведь это природное явление все-таки нередкий гость. Однако только за сегодняшний день, 4 марта, иркутские сейсмологи дважды зафиксировали землетрясения.

Так, первое было "поймано" в следующих координатах: 51.11 с.ш. 98.26 в.д. Оно случилось 4 марта в 01:18:22 по Гринвичу (отставание от иркутского времени восемь часов. Энергетический класс: 13.2

Но и на этом все не закончилось. Еще раз земля взбунтовалась в территории на 51.07 с.ш. 100.02 в.д. в 13:41:45 по Гринвичу. Энергетический класс: 12.2.

Стоит ли в ближайшее время опасаться еще одного землетрясения - вопрос открытый, предугадать сейсмологи не могут.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала. что полномочия по предотвращению ЧС передали муниципальным районам Иркутской области.