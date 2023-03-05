Реверсивное движение организовано на 96 км трассы «Байкал» из-за перевернувшейся фуры Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Реверсивное движение организовано инспекторами ДПС на 96 километре федеральной трассы «Байкал». Около 16 часов 5 марта произошло ДТП в районе рабочего поселка Култук Слюдянского района. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- По предварительной информации, 62-летний водитель большегруза «Интернешнл» с полуприцепом не справился с управлением транспортного средства и совершил его опрокидывание, - рассказали в ведомстве. - Большегруз перевозил товары народного потребления (вещи).

Известно, что после аварии мужчина за медицинской помощью не обращался.

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