152 случая заражения коронавирусом зарегистрировали в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По данным на 6 марта 2023 года, с начала пандемии в Приангарье официально подтверждено 364 198 случаев новой коронавирусной инфекции. 152 из них зафиксированы в минувшие сутки. Таковы данные пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

- За все время зарегистрирован 8891 летальный случай, при этом один пациент скончался накануне, - рассказали в ведомстве. - Еще 974 случая произошли от сопутствующих COVID-19 заболеваний.

Успешно справились с коварной болезнью 358 772 человека.

Специалисты напоминают: вовремя прививайтесь и ревакцинируйтесь!

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