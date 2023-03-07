Ушел из общежития и пропал: 16-летнего подростка ищут в Бурятии уже неделю

Виктор Тихонов пропал утром 1 марта в селе Хоронхой. Фото: МВД республики Бурятия

16-летний Виктор Тихонов пропал утром 1 марта в селе Хоронхой Бурятии и до настоящего времени не вернулся. Подросток самовольно покинул общежитие техникума. Известно, что парень остался без попечения родителей, поэтому его воспитанием занимается Центр помощи детям «Добрый» в Кяхтинском районе. А родился он поселке Николаевский, что в Тарбагатайском районе. Об этом «КП»-Иркутск сообщили в ГУ МВД по Бурятии.

- Подросток европейской внешности, рост около 165-170 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые коротко стриженые с челкой набок, глаза голубые, - рассказали в ведомстве. - Выглядит на 16-17 лет. Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темные трико, без шапки. Ранее неоднократно уходил.

Ранее 26 февраля без вести пропала мать двоих детей в Иркутске. 19-летняя девушка оделась во все черное и ушла из дома в микрорайоне Юбилейный. Больше родные не видели пропавшую.

Полиция просит всех, кто обладает информацией о парне или его местонахождении сразу сообщить по телефонам: 8(30142)91-2-00, 8(9024)55-21-96.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бесследно пропал в центре Иркутска. Парня, который не вернулся со свадьбы друзей, родные ищут с помощью астрологов (подробнее)

Оделась во все темное и ушла: в Иркутске продолжаются поиски таинственно пропавшей матери двоих детей (подробнее)

Вспоминаем тех, кто пропал в Иркутской области при загадочных обстоятельствах и чьи судьбы до сих пор неизвестны (подробнее)