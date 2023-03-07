Главу дирекции автодорог обвиняют в ущербе бюджету Иркутской области на 39,6 млн руб Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутске глава «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и руководитель одного из ООО подозреваются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий и мошенничестве. Уголовное дело заведено по материалам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России, об этом сообщают в пресс-службах областных СУ СКР и прокуратуры.

- По версии следствия, в 2020 году директор ОГКУ «Дирекция автодорог» во исполнение государственного контракта на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживании населения Иркутской области в рамках реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (научно-исследовательские работы) совместно с руководителем одного из ООО подписала акт сдачи-приемки работ, согласно которому качество выполненных работ, якобы, соответствует требованиям контракта, - рассказали в ведомствах.

При этом программа являлась не работоспособной, и подозреваемые об этом знали. После приемки фактически не выполненных работ по госконтракту, злоумышленница перечислила на расчетный счет сообщника более 39,6 млн рублей, которые позже были похищены руководителем его компании. Причинен ущерб бюджету Иркутской области.

Глава «Дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и руководитель одного из ООО задержаны. Прокуратура контролирует расследование.

Напомним, в Иркутской области произошли кадровые перестановки. Врио руководителя регионального УФССП назначена бывший главный судебный пристав Новгородской области 45-летняя Татьяна Безызвестных. Ее специальное звание - подполковник внутренней службы. Прежний пост она занимала с января 2017 года по март 2023-го. Однако свою карьеру женщина начинала в соседней Бурятии. За 19 лет она прошла путь от судебного пристава-исполнителя Селенгинского района республиканского Управления Министерства юстиции до заместителя руководителя УФССП по Бурятии. Официально Татьяна Безызвестных назначена на новую должность с 5 марта 2023 года.

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