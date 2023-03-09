В Иркутской области 10 марта 2023 года проведут проверку систем оповещения Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Как сообщают власти Иркутской области, 10 марта 2023 года в регионе пройдет проверка систем оповещения населения.

-10 марта с 10.00 до 12.00 сработает комплексная система оповещения. Жители региона услышат сирены, мощные акустические системы и уличные громкоговорители. Передадут информацию и через телевидение и радио, - пояснил начальник ОГКУ «Центр по гражданской обороне и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» Константин Дроздов.

Он обратил внимание, что жителям региона не о чем переживать, стоит сохранять спокойствие ине предпринимать никаких действий. Изначально планировалось, что проверка состоится 1 марта, однако по решению МЧС России она была отложена.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в четверг, 9 марта, стало известно, что в Чите произошел взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме - в пятиэтажке. Число пострадавших из-за взрыва газа в Чите 9 марта 2023 года увеличилось до семи. Позднее спасатели вызволили 7-летнего ребенка из завалов дома.