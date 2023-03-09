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НовостиОбщество9 марта 2023 10:20

Двое детей отправились без родителей на электричке Лесогорск-Тайшет 8 марта

Теперь родителей ждет административная ответственность
Елена СИНИЦА
На электричке из Лесогорска в Тайшет 8 марта двое детей отправились без родителей

На электричке из Лесогорска в Тайшет 8 марта двое детей отправились без родителей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 8 марта 2023 года, сотрудники полиции выловили двух 11-летних детей, которые решили попутешествовать на электричке без родителей.

-Дети проживают в рабочем поселке Лесогорск Чунского района. Без родителей и без какой-то определенной цели ребята решили отправиться в Тайшет на электричке, - говорят в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Так как места жительства в Тайшете у них не было, их отправили в «Центр помощи семье и детям Тайшетского района».

Родителям же теперь "светит" административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске прокуратура добилась закрытия незаконно оформлявшего займы ломбарда. Также стало известно, что мужчина с болезнью ног погиб на пожаре в собственном доме в Тайшетском районе.