Двое детей отправились без родителей на электричке Лесогорск-Тайшет 8 марта

На электричке из Лесогорска в Тайшет 8 марта двое детей отправились без родителей Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне, 8 марта 2023 года, сотрудники полиции выловили двух 11-летних детей, которые решили попутешествовать на электричке без родителей.

-Дети проживают в рабочем поселке Лесогорск Чунского района. Без родителей и без какой-то определенной цели ребята решили отправиться в Тайшет на электричке, - говорят в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Так как места жительства в Тайшете у них не было, их отправили в «Центр помощи семье и детям Тайшетского района».

Родителям же теперь "светит" административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутске прокуратура добилась закрытия незаконно оформлявшего займы ломбарда. Также стало известно, что мужчина с болезнью ног погиб на пожаре в собственном доме в Тайшетском районе.