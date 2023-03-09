В Иркутской области 10 марта ожидаются порывы ветра до 22 м/с Фото: Иван Макеев

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 10 марта регион ждут снег и метель. Об этом пишет weacom.ru.

-Местами будет ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Он будет преимущественно северо-западным и юго-западным, - говорят синоптики.

В этот день в регионе будет облачно, снег будет умеренным. Температура ночью -12,-17 градусов, при прояснении -22,-27 градусов, днем -6,-11 градусов, при облачной погоде -15,-20 градусов.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что дорожники ликвидируют последствия циклона в западной части Иркутской области. Из-за непогоды в Братском и Усть-Илимском районах на автодорогах работает вся снегоуборочная техника.

Также сообщалось, что дороги на 12 улицах Иркутска привели в порядок с помощью ямочного ремонта. Работы в городе начались 6 марта и продолжаются в круглосуточном режиме.