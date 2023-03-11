Мужчина из-за проблем со здоровьем не смог выбраться из пожара в Шелехова 11 марта

Утром 11 марта вспыхнуло три пожара в Иркутской области. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

11 марта вспыхнуло три пожара в Иркутской области. Горели два многоквартирных жилых дома. К сожалению, погиб 68-летний мужчина, который не мог самостоятельно передвигаться. Это произошло в одном из микрорайонов Шелехова. Было эвакуировано 17 человек. На пожаре никто не травмировался. Об этом сообщили в МЧС по Иркутской области.

- Причина всех пожаров - короткое замыкание проводки, - рассказали в ведомстве. - Будьте внимательны, не оставляйте выключенные электроприборы без присмотра. Ваша безопасность, ваша ответственность.

В пятницу 10 марта в регионе произошло пять пожаров. Горел один многоквартирный жилой дом, один жилой дом, одна хозяйственная постройка, одна школа и одно нежилое строение. К счастью, никто не погиб и не пострадал. Спасателям удалось вытащить из огня двух людей и эвакуировать четырех человек.

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