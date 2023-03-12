ФОК со стадионом достраивают в деревне Карлук Иркутского района. Фото: министерства спорта Иркутской области

Физкультурно-оздоровительный комплекс со стадионом достраивают в деревне Карлук Иркутского района. Сейчас в здании ведутся отделочные работы: работники укладывают плитку, работают с гипсокартоном. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области.

- В ближайшее время на объекте планируется провести совещание с руководителем подрядной организации, - отметили в минспорте региона.

Напомним, что спортивный объект должны сдать в 2023 году. По данным на 7 февраля, его готовность оценивалась в 75%. Возводится ФОК со стадионом в рамках нацпроекта «Демография».

Кстати, в 2023 году планируют также сдать спорткомплекс в городе Усолье-Сибирское. Пока там только заложили фундамент, провели сети водоснабжения и отопления, канализации, связи. Рядом с комплексом будет размещено универсальное игровое поле с резиновым покрытием.

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