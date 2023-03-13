27 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на минувшей неделе

Всего произошло 18 автоаварий в Иркутске и Иркутском районе за 7 дней. Фото: Госавтоинспекция Иркутска

В Иркутске и Иркутском районе за минувшую неделю было зарегистрировано 18 ДТП. В этих автоавариях пострадали 27 человек, в их числе пятеро детей. Статистикой аварийности с 6 по 12 марта поделились с КП-Иркутск инспекторы Госавтоинспекции областного центра.

- Зафиксировано 9 столкновений транспорта, пять наездов на пешеходов, два наезда на препятствие, - говорят полицейские. – Также произошло в минувшие семь дней одно падение пассажира и один наезд на припаркованный транспорт.

Сотрудники ГИБДД просят соблюдать правила дорожного движения всех неукоснительно, как пешеходов, так и автомобилистов. От этого зависит собственные жизнь и здоровье, а также людей. Напомним, что утром 13 марта в Иркутске из-за снегопада образовались многокилометровые пробки, которые к 9 утра достигли 10 баллов. Также небольшие изменения непогода вызвала в работе иркутского аэропорта.