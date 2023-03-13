В Иркутской области коронавирусом заразились еще 120 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус все никак не хочет отступать. Управление Роспотребнадзора Иркутской области отчиталось о количестве заболевших, выздоровевших и скончавшихся по данным на 13 марта.

Так, за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 120 жителей региона. Скончался именно от коронавируса один житель области, от сопутствующих заболеваний умерших нет. Выздоровели на сегодняшний день 359 822 человека.

С начала пандемии в регионе официально подтверждено 365 240 случаев заражения ковидом, летальных случаев от него же - 8895. От сопутствующих заболеваний умерли еще 977 жителей.

Для того, чтобы снизить риски заболевания, в Роспотребнадзоре области рекомендуют носить маски в общественных местах, в том числе и в транспорте. Также стоит пользоваться средствами для дезинфекции рук, прививаться и своевременно ревакцинироваться.

Ранее сообщалось, что 27 человек пострадали в ДТП в Иркутске и Иркутском районе на минувшей неделе. Кроме этого, "КП-Иркутск" сообщала, что смертельное ДТП произошло в Ольхонском районе Иркутской области 12 марта.