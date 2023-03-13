Еще 14,2 тысячи жителей Иркутской области заболели ОРВИ за неделю Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области за прошедшую неделю ОРВИ заболели 14 212 человек. В числе заболевших - 8958 детей в возрасте до 14 лет. Это на 49,6% ниже эпидпорога. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

-Грипп подтвердился у 83 человек, - добавили в ведомстве.

Сейчас на территории региона чаще всего циркулируют вирусы гриппа А, гриппа В, риновирусы и другие респираторные инфекции.

Чтобы снизить риски заболеваемости, в Роспотребнадзоре рекомендуют носить маски в общественных местах - в том числе в транспорте и торговых центрах. Не стоит пренебрегать использованием антисептиков и соблюдением социальной дистанции. Также важно проводить влажную уборку, проветривать помещения и вести здоровый образ жизни.

Кроме этого, в ведомстве настоятельно просят не заниматься самолечением, а обратиться за квалифицированной помощью.

Ранее "КП-Иркутск" сообщала, что в Иркутской области коронавирусом заразились еще 120 человек. Также стало известно, что в микрорайоне Ново-Ленино появилась новая детская больница.